Krzeszowice. Wieczór wspomnień "Przy Kafce". W bibliotece gminnej wspominają Teresę Czerny

Teresa Czerny była repatriantką, pochodziła ze Lwowa. Trafiła do Krzeszowic do domu sierot, czyli sławnego od czasu wojny Państwowego Zakładu Wychowawczo-Naukowego, który mieścił się w pałacu Potockich. Była nauczycielką języka polskiego. Przed laty mówiła nam, że pokochała to miasto, udzielała się społecznie m.in. jako wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej. Miała swoje zasługi, została laureatką nagrody gminnej Źródło Sukcesu. Zmarła w Krzeszowicach w wieku 88 lat.