Krzeszowice. Własne minielektrownie wybudowała spółka Wodociągi i Kanalizacja. Oszczędzają prąd

Budowę elektrowni słonecznych i jednocześnie modernizację pompowni prowadziła spółka Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice.

Naszym celem jest doprowadzenie do zaoszczędzenia energii, a dodatkowo troska o środowisko. Jako spółka bazujemy na prądzie. Potrzebujemy go bardzo dużo, bo przecież wszystkie urządzenia w pompowni i oczyszczalni wymagają zasilania. Inwestycja w odnawialne źródła energii przyniesie istotne korzyści - oszczędność energii, a poza tym duże możliwości ograniczenia emisji do atmosfery - mówi Henryk Skotniczny, prezes zarządu spółki Wodociągi i Kanalizacja w Krzeszowicach.