Krzyszkowice. Internauci idą z pomocą druhowi, który ratując dobytek innych, sam stracił auto. "Dobro wraca"

„Model, marka i cena nie maja większego znaczenia. Był to pierwszy jego samochód, który zakupił dzięki swojej dorywczej pracy. Aktualnie nadaje się tylko na złom” - czytamy na stronie zrzutka.pl.

Link do zrzutki udostępniło wiele osób, w tym także te, którym feralnego dnia pomagali druhowie OSP Krzyszkowice.

Na odzew nie trzeba było długo czekać. Ponad 150 osób wpłaciło już datek, dzięki czemu udało się zebrać już ponad 8000 zł, czyli więcej niż przewidzieli organizatorzy, a zbiórka nadal trwa.

Zbiórkę zainicjowali członkowie OSP Krzyszkowice i bliscy Marcina. Uznali, że trzeba mu pomóc, choć on sam niespecjalnie tego chciał argumentując, że są inni, którzy bardziej potrzebują pomocy.

- Dał się przekonać dopiero, kiedy powiedzieliśmy mu, że 5000 zł to kwota niewygórowana – mówi Natalia Grabowska, jego koleżanka z jednostki. Jak dodaje kobieta, Marcin bycie strażakiem i pomaganie innym ma w genach, wszak jego tata też służy w OSP, a on sam jest związany z jednostką niemal od dziecka. Odkąd skończył 18 lat jest pełnoprawnym druhem, który uczestniczy w akcjach.

Mieszka na obrzeżach wsi i do strażnicy ma kawałek, dlatego auto jest mu niezbędne, żeby na czas dojechać do strażnicy.