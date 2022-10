Krzyszkowice, Jawornik. W piątkową noc kolizja goniła kolizję Katarzyna Hołuj

Początek weekendu na zakopiance w gminie Myślenice nie należał do spokojnych. Późnym wieczorem w piątek (7 października) w Krzyszkowicach doszło do groźnie wyglądającego zderzenia trzech pojazdów, potem nieopodal zderzyły się kolejne dwa auta, a w sąsiednim Jaworniku doszło do dachowania.