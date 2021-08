Krzyszkowice. Tymczasowy most oddany do użytku kierowcom [ZDJĘCIA] Katarzyna Hołuj

W piątek (20 sierpnia) popołudniu oddano do użytku mieszkańców tymczasowy most na potoku Głogoczówka. Przez kilka ostatnich dni nad złożeniem obiektu wypożyczonego z Agencji Rezerw Strategicznych pracowali żołnierze z 3. Niżańskiego Batalionu Inżynieryjnego i 2 Batalionu Wojsk Inżynieryjnych z Inowrocławia. Most posłuży do czasu, aż obok niego zostanie wybudowany nowy most. Dotychczas tam stojący został uszkodzony podczas powodzi sprzed miesiąca i musi zostać rozebrany.