Krzyszkowice. W poniedziałek rusza budowa mostu tymczasowego. Od wtorku obecny most będzie zamknięty

Pozwala ono na zastosowanie szczególnych zasad odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. O wdrożenie takiej szybkiej i uproszczonej ścieżki odbudowy wnioskował do premiera wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Jak tłumacza urzędnicy MUW, dzięki temu w przypadku prac polegających na rozbiórce i odbudowie wystarczy zgłoszenie i uproszczona dokumentacja, które rozpatrywane są w terminie do 7 dni.

Pierwszy powstanie most tymczasowy udostępniony gminie z agencji rezerw strategicznych. Jego montażem zajmą się żołnierze Wojska Polskiego, a stanie on zaraz obok obecnego mostu.

Właśnie dlatego obecna przeprawa, którą po doraźnym zabezpieczeniu po powodzi, oddano do użytku kierowcom (ale tylko pojazdów o DMC do 3,5 tony) od wtorku (17 sierpnia) do zakończenia budowy mostu tymczasowego (a to planowane jest na piątek 20 sierpnia) będzie znów zamknięta.