Krzywaczka. Mieszkańcy skarżą się na gryzący dym z komina. WIOŚ wszczął kontrolę Katarzyna Hołuj

Mieszkańcy dzielnicy Skotnica w Krzywaczce skarżą się, że nie mogą nie tylko tylko pracować, a mają tam pola, ale i żyć. Źródłem problemów ma być funkcjonujący tu zakład, a dokładnie to co wydobywa się z jego kominów. Czym się w nim pali wyjaśnia WIOŚ, który rozpoczął w zakładzie kontrolę. Mieszkańcy nie dają wiary zapewnieniom właściciela, że jest to surowe, niezanieczyszczone niczym drewno.