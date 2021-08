Książ Wielki. Nowa obwodnica jest, ale nie wszyscy o niej wiedzą

skarży się nasz rozmówca. W jego opinii ruch przez centrum miejscowości po otwarciu obwodnicy wcale się nie zmniejszył. - Kiedyś wjechał tu ogromny samochód ciężarowy, wiozący kombajn zbożowy. Gdy zapytaliśmy, dlaczego nie pojechał nową drogą stwierdził, że nie wiedział o jej istnieniu. To wszystko się dzieje przez brak odpowiedniego oznakowania.

Z takim stanowiskiem nie zgadza się wójt gminy Marek Szopa.

- Na pewno ruch przez centrum jest mniejszy niż dawniej, to dla mnie nie ulega wątpliwości. Natomiast zgadzam się, że należy dążyć do tego, by był jeszcze mniejszy, bo kierowcy jadący według wskazań GPS, ciągle jeżdżą po staremu. Nie możemy ustawić nowego oznakowania, dopóki nie otrzymamy nowego projektu organizacji ruchu, a na to wciąż czekamy. Wprawdzie zostały ustawione znaki o ograniczeniu tonażu na drodze przez Książ w kierunku Wielkiej Wsi, ale co z tego, skoro kierowcy ich nie przestrzegają –