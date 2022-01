Książ Wielki. Opłaciło im się szczepić. Ponad milion złotych nagród

Do ośrodka już kupiono unit stomatologiczny, lampy do światłolecznictwa, aplikator do laseroterapii oraz urządzenia do fizjoterapii ambulatoryjnej. Sfinansowanie zakupów było możliwe dzięki kwocie 50 tys. zł otrzymanej w ramach konkursu „Małopolska Zaszczepiona.

Za pozostałą, o wiele większą kwotę 1,2 mln zł, gmina zamierza sfinansować zmianę systemu ogrzewania ośrodka zdrowia z węglowego na gazowe, termomodernizację obiektu oraz adaptację pomieszczeń po kotłowni na rozbudowę oddziału rehabilitacji.

Z danych publikowanych przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że gmina Książ Wielki z wynikiem 61 procent jest zdecydowanym liderem jeżeli chodzi o osoby w pełni zaszczepione w powiecie miechowskim oraz zajmuje pod tym względem 9. miejsce w Małopolsce. Kolejne miejsca w powiecie zajmują: Słaboszów (58,8 proc.), Miechów (58,4), Kozłów (57,6), Charsznica (56,2), Gołcza (55,6) i Racławice (54,3).