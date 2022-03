KSW 68 na żywo: karta walk, wyniki gali MMA 19 marca. Parnasse i Rutkowski walczą o pas. Gdzie oglądać? Transmisja stream online PPV

Walka wieczoru KSW 68: Salahdine Parnasse - Daniel Rutkowski

Najważniejszą pozycją w karcie walk KSW 68 jest starcie Salahdine Parnasse - Daniel Rutkowski. Francuz broni pasa mistrzowskiego w wadze piórkowej, z kolei zawodnik z Radomia, który powalczy przed własną publicznością, po raz pierwszy stanie przed szansą zostania czempionem federacji.

Parnasse to jedna z gwiazd KSW. Widowiskowo walczy Francuz przegrał w MMA dotychczas tylko raz, z Danielem Torresem. Później pokonał w rewanżu na KSW 65 tego zawodnika, zdobywając miano najlepszego w kategorii piórkowej. 24-latek jest najmłodszym mistrzem w historii KSW.

Dla „Rutka”, który regularnie występuje także na galach bokserskich, będzie to szczególny pojedynek, pochodzi bowiem z Radomia, gdzie odbędzie się ta impreza. Wcześniej rywalizował w federacjach FEN i Babilon, w których sięgał po pas mistrzowski. Do KSW przyszedł z rekordem 13 kolejnych zwycięstw. To będzie jego drugi występ w klatce tej organizacji, wcześniej pokonał Filipa Pejicia.