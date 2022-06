KSW 71: karta walk, wyniki na żywo. Ziółkowski - Rajewski hitem gali MMA w Toruniu, debiut Szpilki. Gdzie oglądać? Transmisja stream online

Szpilka zadebiutuje w MMA na KSW 71

Podczas gali KSW 71 Artur Szpilka „w końcu” zadebiutuje w MMA. Były pięściarz od dawna przymierzany był do walki w nowej formule sztuk walki, teraz do niej dojdzie.

Co ciekawe, zmierzy się z innym specjalistą od boksu, dobrze sobie znanym Siergiejem Radczenką, który w MMA już się pokazał. Dla wieliczanina będzie to okazja do rewanżu za porażkę na bokserskim ringu - w 2020 r., po kontrowersyjnej decyzji sędziów.