KSW 75 NA ŻYWO: wyniki, karta walk. Gala MMA w Nowym Sączu 14.10. Gdzie oglądać? Transmisja stream online Viaplay PPV

Karta walka KSW 75 uległa zmiana. Kluczowa decyzja została wymuszona

7 października, na tydzień przed galą w Nowym Sączu, okazało się, że będzie ważna zmiana w karcie walk KSW 75. Główny pojedynek, którego stawką był pas kategorii półciężkiej: Ibragim Czużigajew - Ivanem Erslan, został odwołany. Jako oficjalny powód organizatorzy podali problem z przyjazdem pochodzącego z Rosji Czużigajewa do Polski (zawodnik ma też obywatelstwo tureckie). Kłopot pojawił się już wcześniej, ostatecznie nie udało się go rozwiązać w rozsądnym terminie.

„Z powodu niedawnej zmiany przepisów wjazdu do strefy Schengen, organizacji KSW nie udało się ściągnąć mistrza KSW w wadze półciężkiej na czas do Polski. W konsekwencji starcie mistrzowskie pomiędzy nim a Ivanem Erslanem nie dojdzie do skutku podczas gali KSW 75” - napisano w oświadczeniu. Ten pojedynek ma się odbyć na jeden z kolejnych gal.