KSW 80. Karta walk niemal kompletna. Sądeczanin Robert Ruchała powalczy o pas

Zmiana w karcie walk KSW 80. Ruchała zmierzy się z Eskievem

Gwoździem programu KSW 80 miało być starcie Roberta Ruchały (8-0, 3 sub) z Dawidem Śmiełowskim - o tymczasowy pas kategorii piórkowej. Ten drugi jednak doznał kontuzji barku podczas przygotowań, więc pod koniec lutego nastąpiła istotna zmiana.

Zwolnione miejsce mógł zająć Daniel Rutkowski, lider rankingu wagi piórkowej, ale zrezygnował, bo niedawno wyleczył uraz, a do tego nie udało się z władzami KSW szybko dojść do porozumienia w sprawie nowego kontraktu. Rękawice podjął natomiast nr 2 na liście - Lom-Ali Eskiev (20-6 1NC, 9 KO, 3 sub). Ranga walki wieczoru jest taka sama - o tymczasowy pas.

Dla 24-letniego Ruchały, pochodzącego z Nowego Sącza, będzie to ogromna szansa na tytuł mistrza. Na koncie ma 8 zwycięstw. Eskiev (Niemiec czeczeńskiego pochodzenia) w klatce KSW walczy trzy razy, ostatnio przegrał z Rutkowskim.