KSW 82 na żywo: wyniki, transmisja stream online live. Gdzie oglądać? Dostęp Viaplay [KARTA WALK]

KSW 82 na żywo: Brian Hooi - Andrzej Grzebyk walką wieczoru

To będzie starcie czołowych zawodników kategorii półśredniej. W walce wieczoru KSW 82 klasyfikowany na 3. pozycji na liście Brian Hooi (19-10 1NC, 7 KO, 6 sub) zmierzy się "4" - Andrzejem Grzebykiem (19-6, 12 KO, 3 sub).

Holender w klatce KSW dotychczas stoczył trzy walki, dwie z nich wygrał. Ostatnio pokonał Jivko Stoimenova, nokautując go już w pierwszej rundzie.

Grzebyk w KSW walczył 6 razy. Co ciekawe, każde z tych pojedyników kończyło się przed czasem. Polak trzy z nich wygrał, ostatnio znokautował Oton Jasse'ego.