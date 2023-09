KSW 86 na żywo. Wyniki i karta walk gali MMA we Wrocławiu: Wikłacz i Przybysz walczą o pas. Transmisja stream online

Ciekawa karta walka KSW 86. Wikłacz i Pyrzbysz powalczą o pas. Jakie będą wyniki?

Gwoździem programu gali KSW 86 w sobotni wieczór będzie walka o pas mistrzowski w kategorii koguciej. Broniący go Jakub Wikłacz (14-3-1, 9 sub) zmierzy się w pretendentem nr 1 Sebastianem Przybyszem 12-3, 5 KO, 4 sub). Do klatki naprzeciw siebie wejdą już po raz czwarty.

Wikłacz w ciągu ostatnich 6 lat przegrał tylko jedną walkę - z... Przybyszem. W lipcu 2020 r. rywal okazał się lepszy przez TKO w III rundzie. Dwa pozostałe ich pojedynki zakończyły się wygraną Wikłacza po decyzji sędziów: w lipcu 2017 i ostatnio w grudniu 2022 r.