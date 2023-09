KSW 86 na żywo. Wyniki i karta walk gali MMA we Wrocławiu: Wikłacz i Przybysz walczyli o pas. Transmisja stream online

Karta walka KSW 86 - wyniki na żywo

Ciekawa karta walka KSW 86. Wikłacz i Przybysz powalczą o pas. Jakie będą wyniki?

Gwoździem programu gali KSW 86 w sobotni wieczór będzie walka o pas mistrzowski w kategorii koguciej. Broniący go Jakub Wikłacz (14-3-1, 9 sub) zmierzy się w pretendentem nr 1 Sebastianem Przybyszem 12-3, 5 KO, 4 sub). Do klatki naprzeciw siebie wejdą już po raz czwarty.