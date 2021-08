Kto nie był ofiarą, ten musiał być katem? Fałszywa wizja

Uporządkujmy. Od r. 1867 ustawa Indian Act regulująca relacje z ludnością rdzenną, tworzyła szkoły adaptacyjne. Z konieczności z internatami, bo chodziło o ogromne tereny. Poza misjonarzami katolickimi (60%) i protestanckimi (40%) nikt nie chciał ich prowadzić. Szkoły miały uczyć języka wspólnego (angielskiego), zawodu i europejskiego obyczaju z religią włącznie. Ze względu na przymusowy charakter tych szkół rząd Kanady w r. 2006 przewidział dla byłych rdzennych uczniów (lub ich rodzin) duże rekompensaty. A teraz odkryto groby dzieci.

Myślę bardzo źle o odrywaniu dzieci od rodziców. Ale kiedy czytam że „dzieci grzebano jak zwierzęta, bez nagrobków” wiem, że ktoś manipuluje moimi emocjami. Jest prawdą, że śmiertelność była wysoka; podobnie, jak w biednych rodzinach w Europie zanim upowszechniono penicylinę i szczepienia. Pisze o tym Jim Bissell w „ACT for Canada”. Niżej cytuję fragmenty jego świadectwa. Całość można odnaleźć: A reply to a Sun columnist related to the “Residential schools”.