Kto pierwszy zażąda w 2022 roku podwyżek płac. Przychodzisz do szefa i prosisz o… Jakie kwoty zrekompensują pracownikom rekordową inflację?

Przeciętna pensja w zakwaterowaniu i gastronomii wzrosła pod koniec roku w Małopolsce aż o 23 procent w porównaniu z końcówką 2020 r. i po raz pierwszy w historii przebiła - i to mocno – barierę 4 tys. zł (w grudniu średnia w firmach zatrudniających powyżej 9 osób doszła do 4,2 tys. zł). Eksperci firmy rekrutacyjnej Personnel Service tłumaczą, że to logiczne: rosnące koszty utrzymania uderzyły najsilniej w pracowników branż, w których zarobki są najniższe, więc w pierwszej kolejności o podwyżki wynagrodzeń upominają się m.in. kelnerzy, kucharze, recepcjonistki, sprzątaczki, magazynierzy, kierowcy, kurierzy, dostawcy żywności oraz inne osoby zatrudnione w gastronomii, hotelarstwie, logistyce. Jeśli szefowie się nie zgodzą, pracownicy mogą dość łatwo zmienić pracy – uzyskując lepszą pensję. W Krakowie i Małopolsce trwa walka o pracowników. A o ile powinna wzrosnąć pensja w poszczególnych branżach i grupach pracowników, by nadążyć za wzrostem kosztów życia?