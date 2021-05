Kto z mieszkańców chce wziąć udział w dyskusji o stanie powiatu myślenickiego ma czas na zgłoszenie

Treść raportu została już opublikowana na stronie internetowej powiatu (www.myslenicki.pl). Dokument ma prawie 250 stron a podsumowuje działania zarządu w ubiegłym roku, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów i strategii. Został przyjęty przez Zarząd uchwałą z dnia 12 maja.

W debacie nad raportem będzie mogło wziąć udział maks. piętnaścioro mieszkańców.

Zgłoszenia (wzór do pobrania na stronie powiatu) zainteresowani wzięciem udziału w debacie powinni złożyć w biurze Rady Powiatu przy ul. Reja 13 najpóźniej do godz. 15 w przeddzień sesji. Każde musi być poparte podpisami co najmniej 300 mieszkańców.

Jako, że sesja będzie się odbywała w trybie zdalnym, mieszkańcy, którzy zostaną dopuszczeni do udziału w debacie, wezmą w niej udział z sali obrad Starostwa Powiatowego, gdzie zbiorą się z zachowaniem reżimu sanitarnego.