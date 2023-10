Kuba Przygoński (ORLEN Team): Pojadę wszystkim, co ma kierownicę, silnik i koła

Na Europejskim Kongresie Sportu i Turystyki w Zakopanem, podczas panelu o szansach rozwoju motorsportu, jako dyscyplinę z największym potencjałem wskazał pan drifting. Podejrzewam, że takie stwierdzenie dla wielu ludzi jest zaskakujące, bo wydaje się to być niszowym sportem. Chodzi o to, że zmienia się podejście do czasu, do obserwowania i zaangażowania widzów w wydarzenia sportowe. Chyba każdy się ze mną zgodzi, że obejrzeć wyścig Formuły 1, który trwa dwie godziny, jest naprawdę trudno. Aby tyle wytrzymać, musisz być bardzo zagorzałym fanem, śledzić statystyki i wszystko rozumieć. Świat się zmienił, teraz wszyscy chcą szybko coś dostać i obejrzeć, od razu mieć te emocje. Sportów dających taką rozrywkę jest kilka, na pewno jest nim żużel. Znany jest od wielu, wielu lat, wciąż jest popularny, ma bardzo mocną pozycję. Nadal daje potężne emocje, wyścigi trwają po kilkadziesiąt sekund, jest też łatwy do zrozumienia. Nową dyscypliną, która zaczyna się bardzo rozwijać, „rozpychać się” w świecie motorsportu, jest drifting. Potwierdzają to ostatnie dwie imprezy w Polsce. Na mistrzostwach Europy na Stadionie Narodowym było 53 tysiące kibiców - pełne trybuny, wylany asfalt specjalnie na tę imprezę i mnóstwo emocji. Tydzień wcześniej na mistrzostwach Polski w Poznaniu było 10 000 widzów. Te dwa weekendy pokazują, że ta nowa dyscyplina - choć nie ma jeszcze takiego szacunku w dużym motorsporcie - ma już potężne zainteresowanie wśród kibiców, w tym ludzi młodych, dzieciaków. Gdybyśmy popatrzyli na liczbę widzów w tym roku na wszystkich imprezach motorowych, to żużel na pewno jest na pierwszym miejscu, a na drugim w tej chwili jest drifting.

W pigułce - czym jest drifting? Jest to precyzyjna jazda bokiem. To rywalizacja dwóch kierowców, jeden na jeden. Samochody mają dużą moc, po 900 koni mechanicznych, jadą w uślizgu. Jest dym z opon, hałas, są lekkie uszkodzenia - odpadają zderzaki. To jest to, co kibice tak naprawdę najbardziej lubią w sportach motorowych. Do tego łatwo się to ogląda, bo siedzisz na stadionie czy na torze, a 10 metrów od siebie masz całą akcję.

Pojechałby pan wszystkim, co ma kierownicę, silnik i koła? Pewnie tak. Na pewno mam duże umiejętności, zdobyłem pięć tytułów mistrza Polski w driftingu, mistrza świata w rajdach terenowych, mistrza Polski w rajdach na motocyklu. Jeśli coś ma silnik i koła, to mam predyspozycje, żeby się w tym odnaleźć. To wynika też z doświadczenia, po 24 latach ścigania się różnymi pojazdami, mam dużą praktyczną wiedzę w zakresie sterowania nimi.

Zmienił pan dyscypliny, bo szukał czegoś nowego w swoim życiu? Z motocykla do samochodu dakarowego miałem bardzo blisko. Na motocyklu doznałem poważnej kontuzji kręgosłupa. Trochę nie miałem wyboru, bo jeżeli chciałem kontynuować ściganie się, to musiałem wsiąść do samochodu i wykorzystać to doświadczenie pustynne. A drifting wystartował tak naprawdę równolegle na studiach, gdzie ta dyscyplina, 10 lat temu, zaczęła się rozwijać.

Co daje większą radość? Jazda driftem czy wielogodzinny etap Dakaru, gdzie walczy się z różnymi przeciwnościami? Z mojej perspektywy teraz największą frajdę daje rywalizacja i wygranie z samym sobą albo ze swoim przeciwnikiem, z czasem czy innym zawodnikiem. To takie osiągnięcie celu. Na kolejnych etapach rozwoju i znajomości siebie różne rzeczy cię cieszą. Gdy jesteś pierwszy raz na zawodach, to marzysz o tym, żeby je ukończyć. Jak się uczysz czegoś mocniej, to marzysz, żeby przejechać dany zakręt w uślizgu w drifcie i też jesteś z tego dumny. Różne etapy rozwoju to różne emocje.

Przed panem w styczniu kolejny występ w Dakarze, już czternasty. Co trzeba zrobić, żeby być dobrze przygotowanym?

To oczywiście są wielomiesięczne przygotowania, które wymagają bardzo dużego zaangażowania. Muszę poświęcić wiele, wiele godzin na trening. W tej chwili najfajniejszym, i to bez dużej bariery wejścia, jest trening na symulatorze komputerowym, czyli kierownica, ekran i komputer. Mnóstwo moich kolegów, z którymi się ścigam, spędza godziny na takich symulatorach, a to się przekłada na naprawdę bardzo dobre umiejętności prowadzenia samochodu w warunkach realnych. To jest fajne, bo to dużo tańsza wersja treningu. Do tego jeśli popełnisz błąd, to zawsze możesz wszystko szybko powtórzyć.

Wirtualne wydmy?

Tak, też. W skrócie - bardziej chodzi o całe zrozumienie działania mechanizmu kierownicy i powielanie tych ćwiczeń.

Pan w Dakarze ściga się specjalnym samochodem. Zwykły kierowca mógłby nim bezpiecznie pojechać?

Gdyby ktoś wsiadł do jednego z samochodów, którymi się ścigałem, czyli do dakarowego lub dritfowego, to nawet nie umiałby go odpalić. Tam nie ma ani stacyjki, ani kluczyków. Uruchamia się go sekwencją przycisków, które wymuszają włączenie odpowiednich elementów we właściwej kolejności. Oczywiście jazdy takim samochodem da się nauczyć, tylko trzeba próbować, zaczynać od słabych pojazdów i po latach dochodzić do tych najwyższych kategorii.