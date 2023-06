Kudłacze czekają na turystów i... fanów muzyki

Muzykowi towarzyszyć będą: Krystian Babula (gitara basowa) i Tomasz Kobiela (gitara).

W przyszłym roku minie 30 lat od otwarcia schroniska na Kudłaczach. Spośród wszystkich tego typu obiektów PTTK w polskich Beskidach to jest najmłodsze. Jest też jedynym schroniskiem PTTK, do którego można dojść pieszo z Krakowa w jeden dzień.

Leży nad Pcimiem, na wysokości 730 m n. p. m. w pasmie Lubomira i Łysiny, najwyższym pasmie Beskidu Średniego. O tym i innych ciekawostkach dotyczących Kudłaczy informuje nowa tablica zamontowana tam niedawno z inicjatywy myślenickiego oddziału PTTK Lubomir. To właśnie z inicjatywy Lubomira i jego ówczesnego szefa Ludwika Starzaka w 1989 roku ruszyła budowa schroniska. Do dziś pozostaje ono w zarządzie PTTK Lubomir.

Gospodarzem jest zaś (i to już od 2005 roku) Krzysztof Knofliczek. To on wprowadził do schroniskowego menu zupę z czosnku niedźwiedziego, której sława, jak się wyraził goszczący tam zimą ubiegłego roku Robert Makłowicz, „dotarła już do Krakowa”.