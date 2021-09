Kulturowe dziedzictwo „małych ojczyzn” Małopolski

Mowa o projekcie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pt. „Cultural heritge of small homelands”. Opiera się on na koncepcji dziedzictwa kulturowego „małych ojczyzn” – dziedzictwa, które przetrwało do dziś, stanowiąc wyjątkowe bogactwo i wartość. Głównym celem projektu jest opisanie tego dziedzictwa, zachowanego w małych społecznościach lokalnych – na przykładzie Małopolski. Projekt stara się udowodnić tezę, że promowanie oryginalnych elementów dziedzictwa kulturowego może przyczynić się do dynamicznego rozwoju nowych produktów regionalnych.

W dniach 27–29 września na Uniwersytecie Rolniczym odbędzie się międzynarodowa konferencja podsumowująca ten projekt. Wezmą w niej udział m.in. przedstawiciele małopolskich gmin. W pierwszym dniu tego wydarzenia jego uczestnicy spotkają się w Centrum Kongresowym UR (al. 29 Listopada 46).

W drugim i trzecim dniu konferencja przeniesie się natomiast na ul. Balicką 253. We wtorek zaplanowano wydarzenie plenerowe zatytułowane „Stół dziedzictwa kulturalnego i kulinarnego Małopolski”. Będzie to dzień podsumowania całego projektu naukowego poświęconego Katalogowi Dziedzictwa Kulturowego Małopolski „Cultural heritage of small homelands”.