Kurczak eunuch

Otóż kapłon to potrawa z koguta hodowanego w specjalny sposób. Danie znane naszym przodkom, które minine dwa wieki u zostało zapomniane.. Teraz wraca do łask. Tradycje jadania kapłonów sięgają starożytnego Rzymu i Grecji, gdzie ów zmodyfikowany kogut był najmilszą ofiarą dla licznego panteonu bogów.

Czym się różni kapłon od kurczaka i nas czym polega owa modyfikacja? Po pierwsze wybornym smakiem i kruchym mięsem. Ponoć dania z kapłona trafiają się w menu dobrych restauracji. I są bardzo drogie o czym za chwilę.

Skąd wziąć kapłona czyli jak zmodyfikować koguta? To proste. W odpowiedniej chwili życia i we właściwy sposób pozbawiamy kogutka męskości. To taki drobiowy eunuch. Bez sterydów wyrośnie na potrawę o niepowtarzalny smaku. Już słyszę obrońców kur, którzy nazwą proceder barbarzyństwem. Nic z tego: nasza Unia kochana dała kapłonom zielone światło stosowną dyrektywą. To kwestia skutecznego lobbingu czyli przez żołądek do serca…