Kuter Port Nieznanowice organizuje Wędkarskie Mistrzostwa Kobiet – po raz pierwszy w Polsce Jolanta Białek

Łowisko ośrodka Kuter Port w Nieznanowicach koło Gdowa. 4 września 2021 odbędą się tu pierwsze w Polsce - Wędkarskie Mistrzostwa Kobiet fot. Jolanta Białek Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Wędkarskie Mistrzostwa Kobiet Kuter Port Nieznanowice zaplanowano na 4 września na Łowisku ośrodka wypoczynkowego w Nieznanowicach koło Gdowa. To pierwsze tego typu zawody w Polsce. Do rywalizacji, która zostanie przeprowadzona w formule method feeder zaproszono 10 kobiet, którym „sztuka wędkarska - wbrew obiegowej opinii - nie jest obca i w starciu nawet z wytrawnymi wędkarzami potrafią uzyskiwać lepsze wyniki”. Organizatorzy wydarzenia zapraszają do obserwowania zawodów i kibicowania paniom wszystkich zainteresowanych wędkarstwem.