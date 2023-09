Kwalifikacje olimpijskie siatkarzy: wyniki, tabele, terminarz. Dzisiaj mecze turniejów siatkówki mężczyzn. Polacy walczą o Paryż

W turniejach kwalifikacji olimpijskich siatkarzy liczą się wyniki wszystkich meczów

Zawody kwalifikacji olimpijskich siatkarzy odbywają się w Tokio, Rio de Janeiro i Xi'an (Chiny). Ważne będą wyniki wszystkich meczów, bo walka o siatkarskie przepustki do Paryża rozgrywa się systemem każdy z każdym. W trzech grupach na dzisiaj jest po 8 zespołów, awansują po dwie najlepsze.

Polacy grać będą w chińskim Xi'an. Nasze reprezentacja siatkarzy w tym roku ma bardzo dobre wyniki, wygrała Ligę Narodów i mistrzostwa Europy. Dzisiaj jest głównym faworytem do zwycięstwa w grupie C. Stawka nie jest zbyt mocna, bo czołowe ekipy były rozstawione w losowaniu. Najgroźniejszymi rywalami na papierze są dla nas Argentyna i Holandia; po słabych ME może podniesie się Bułgaria.

Pierwszy mecz nasi siatkarze mają zaplanowany na sobotnie przedpołudnie czasu polskiego. Liczymy na dobre wyniki Biało-Czerwonych.