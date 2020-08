La Bandida odc. 55. Ślub Damiana i Mariny. Streszczenie odcinka [26.08.2020]

La Bandida - odc. 55. Streszczenie

Pedro odchodzi z Domu La Bandidy po kłótni z Maxem. W końcu Damian i Marina biorą ślub. Graciela i Benjamin liczą, że Antonio jednak zrobi coś, co przeszkodzi w ślubie. Senator Ayala wysyła swoich ludzi do Domu La Bandidy. Salvador ginie. Wszyscy są załamani, a Blondi rozpacza. Zastanawia się, kto mógł zawiadomić senatora o tym, że Salvador jest u Bandidy.

La Bandida - plan Benjamina

Antonio wraca do Stanów, do rodziców. Marina jest smutna, bo nie zdążyła się z nim pożegnać. Octavio i Valentina ukrywają swój romans, ale Benjamin wie o ich związku i postanawia coś z tym zrobić. Pedro wraca do Gracieli.

Kiedy i gdzie oglądać 55. odcinek ,,La Bandidy"?

55. odcinek ,,La Bandidy" będzie można obejrzeć w środę, 26 sierpnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP1 o godzinie 20:35. Całość potrwa około 42 min.