La Bandida - oto bohaterki serialu! Poznaj piękne kobiety grające główne role w meksykańskiej telenoweli [GALERIA ZDJĘĆ] 27.07.2021

,,La Bandida" to serial wyprodukowany w Meksyku przez TV Azteca, Teleset i Sony. W Polsce pierwszy odcinek został wyemitowany 3 lipca 2020 roku na TVP1 i od tej pory możemy oglądać go codziennie - od poniedziałku do soboty o 20:35 i w niedziele o 20:15.

,,La Bandida" - serial oparty na faktach

Serial opowiada historię Gracieli Olmos. Poznajemy jej życie od dzieciństwa, gdy przebywała w sierocińcu, przez poślubienie rewolucjonisty, kończąc na odejściu od męża, gdy została zmuszona do kradzieży, przemytu i hazardu. Jako posiadaczka wielkiej fortuny, stworzyła kabaret, który odwiedzali zamożni klienci, artyści i intelektualiści.

Odtwórczynią głównej roli, czyli postaci Gracieli i tytułowej La Bandidy jest Sandra Echeverría, znana m.in. z telenoweli ,,Marina". Oprócz niej, w serialu grają także:

Julieta Grajales jako Marina

jako Marina Marcia Coutiño jako siostra Catalina

jako siostra Catalina Jessica Ortiz jako ,,La Princessa"

jako ,,La Princessa" Maria Gonllegos jako Consuelo

jako Consuelo Vicky Araico jako Marieta.

