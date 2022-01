Łasice zrezygnowały z kolorystycznego dopasowania

Otóż każdy zwierzak powinien być kolorystycznie przystosowany do otoczenia. Inaczej rzuca się w oczy drapieżców i szybciej trafi we wraże łapy czy pazury. Albinotyczne, czyli biało ubarwione osobniki mają zazwyczaj krótki żywot. I są też bardzo rzadkie, co nawiasem mówiąc, przełożono na znany antykwariuszom termin białego kruka.

Zasada działa też w druga stronę. Doskonale widoczny na tle otoczenia łowca nie ma co liczyć na sukces. Z tego powodu białe niedźwiedzie żyją w klimacie lodowatym i nigdy nie powędrują na pozbawione śniegu południe. Nasze niedźwiedzie brunatne też nie mają czego szukać w tundrze.

Wrócę do naszej swojskiej łasicy. Wszystkie napotkane ostatnimi czasy okazy są brązowej barwy. Nie zmieniły umaszczenia na zimę, bo i po co. Okresy z pokrywą śniegu na nizinach liczone są w tygodniach. Maskowanie nie jest potrzebne, a nawet mogłoby być przeszkodą w polowaniu na gryzonie. Nawet w najzimniejszych rejonach Polski, na Suwalszczyźnie trafiają się okazy co najwyżej łaciate. Na swoje szczęście łasica może szybko zareagować na ewidentne ocieplenie klimatu, czego nie można powiedzieć o tysiącach białych niczym śnieg, polarnych niedźwiedziach.