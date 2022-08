Lata nowe pokolenie motyli cytrynków

Zapadły w letnie odrętwienie, gdyż motyl najwyraźniej nie lubi wysokich temperatur. Ponownie pokazały się w sierpniu. Dopóki pogoda będzie dopisywać dopóty będą pałaszować nektar gromadząc energię na zimę.

W połowie października znowuż uczynią użytek z twardych skrzydełek. Nie muszą zakopywać się specjalnie głęboko, gdyż ciało wysycone specjalnymi substancjami nie zamarza nawet w ostre mrozy. Motyle wracają do życie na początku marca. Oczywiście przyszłego roku. Wrócę na chwilę do kruchości motyla. Owad, a szczególnie jego skrzydełka są uznanym symbolem delikatności. Nie u cytrynka. Ozdoby używa wielokroć niczym łopaty i co najdziwniejsze, nawet po wielokrotnym użytku skrzydła nie tracą fasonu.

Jeśli dobrze liczę, to latolistek cytrynek żyje ponad jedenaście miesięcy. Prawdziwy motyli matuzalem. Jego najbliżsi kuzyni, czyli motyle bielinki żyją nie dłużej niż cztery tygodnie. Niektóre rusałki nawet pół roku. Są też motyle, które jako dorosłe owady żyją ledwo kilka dni. I to tylko samice, które egzystują do czasu aż znajdą roślinę żywicielską dla gąsienic, na której złożą jaja. Cytrynki są wyjątkowo długowieczne.