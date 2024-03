Laura Łącz zdradza sekret, jak być w dobrej formie

Pewnie często pada to pytanie: jaki jest sekret tak fantastycznej Pani formy?

Chyba mam to w genach. Moja mama dożyła sędziwego wieku w dobrej formie. Lubię słodycze, ale mój przepis to życiowa aktywność. Mam nadzieję, że to co najlepsze, zawodowo i prywatnie, jeszcze przede mną.

Pani rodzice byli aktorami. Czy to znaczy, że wybór Pani drogi życiowej był oczywisty?

Nasiąkałam w domu atmosferą sceny. Rodzice byli związani z Teatrem Polskim, a ja nieraz im towarzyszyłam za kulisami. Teatr był w domu najważniejszy. Później, w dorosłym życiu, pracowałam na scenie Teatru Polskiego i z rodzicami, i z moim mężem (znany i lubiany aktor, Krzysztof Chamiec, mąż Laury Łącz, zmarł 23 lata temu - przyp. red.).

Czym jest dla Pani spektakl teatralny?

To spotkanie aktora z publicznością, ale też pięknie skomponowana muzyka i odpowiednio dobrane kostiumy. Obsada, dobór miejsca, kostiumy, fryzjer - miałam szczęście i zaszczyt pracować z wybitnymi scenografami. Był inny styl pracy. Teraz grają osoby znane, kiedyś, aby znaleźć się na scenie, trzeba było mieć odpowiedni dyplom ukończenia szkoły.