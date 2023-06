Laureat „GOZ Biznes - Lider Małopolski 2023”: Zespół Szkół Nr 4 w Olkuszu to kreatywnie działająca społeczność

Rozmawiamy z MARIDĄ ZOŃ, dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 w Olkuszu. Zespół Szkół Nr 4 w Olkuszu jest zdobywcą I miejsca w prestiżowym konkursie GOZ Biznes - Lider Małopolski 2023.

Zespół Szkół Nr 4 w Olkuszu to...?

Zespół Szkół Nr 4 w Olkuszu to kreatywnie działająca społeczność, w skład której wchodzi Technikum Nr 4 i Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 w Olkuszu. Jesteśmy znani nie tylko w środowisku lokalnym, ale i w Polsce. To nasz nauczyciel, Joanna Gorajczyk uzyskała prestiżowy tytuł „Zawodowca Roku 2022” w kategorii „Prace budowlane”. W bieżącym roku możemy poszczycić się I, II i III miejscem w małopolskim konkursie „Mam zawód. Mam fantazję” w branży budowlanej, fryzjerskiej i gastronomicznej.

Z kolei Bożena Noga została laureatką gali IV Forum Wolontariatu, zajmując pierwsze miejsce w konkursie "Koordynator Roku Korpusu Solidarności 2021". Najlepszym wolontariuszem w 2022 r. w kategorii Nauczyciel została Paulina Glanowska. Od trzech lat 2021- 2023 jesteśmy laureatami plebiscytu ORŁY EDUKACJI. Wyróżnienie to jest zasługą naszych absolwentów, uczniów i rodziców, którzy z perspektywy czasu wysoko oceniają naszą szkołę, jako miejsce sprzyjające twórczemu rozwojowi młodego człowieka.

Przypomnijmy, że zostaliście nagrodzeni za renowację starych mebli, ale nie tylko. Wasz projekt jest wyjątkowy, bo…?

W ramach aranżacji wnętrz i renowacji uczniowie samodzielnie wykonują sztukaterię oraz pufy z pozyskanych w zakładzie tapicerskim resztek materiałów. Wykorzystują też palety do wykonania ławeczek i stolików, które upiększają szkolny korytarz. Palety służą jako podkład podczas nauki układania podłóg na legarach, wykonywane są też regały do składowania materiałów budowlanych. Na zajęciach z murarstwa i tynkarstwa stosuje się specjalną glinę wielokrotnego użytku, co ogranicza ilość tradycyjnej zaprawy, szybko stającej się odpadem.

Uczniowie w ten sposób nabywają wiedzę i rozwijają umiejętności manualne i plastyczne, jednocześnie ucząc się, by zwracać uwagę na ekologiczny aspekt pracy. Wskazujecie także na korzystny aspekt finansowy zero waste?

Tak, ponieważ uczestnicy projektu rozumieją, że mniejszym nakładem finansowym można uzyskać ciekawe rozwiązania w porównaniu do produkcji z nowych, nieużywanych materiałów.

To nie wszystko. Dzięki Waszym warsztatom pomagacie bezdomnym zwierzętom?

Tak. Odzyskane materiały wykorzystane są do budowy karmników dla bezdomnych kotów. Zorganizowaliśmy też konkursy rodzinne „Domek dla owadów” oraz „Domek dla jeża”. Tego typu przedsięwzięcia uwrażliwiają młodzież na potrzeby bezbronnych zwierząt. Zespół Szkół Nr 4 uczestniczy w projekcie badawczym NCBiR „Innowacyjny Kompleksowy System Zbiórki i Recyklingu Odpadów” realizowanym przez Eco Tech System. Dzięki inicjatywie dr. Rafała Soleckiego, dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie, absolwenta naszej szkoły, otrzymaliśmy jubileuszowy dar - recyklomat, który wiele zmienił w świadomości uczniów w zakresie segregacji odpadów.

Jakie są plany szkoły związane z GOZ na przyszłość?

Plany naszej szkoły to promowanie filozofii zero waste (zero odpadów) czyli stylu życia, który nie generuje odpadów. Chcielibyśmy zacząć od nauki rozsądnego gospodarowania jedzeniem, unikania opakowań jednorazowych i jak najczęstszego sięgania po produkty z recyklingu. W planie są zajęcia z gotowania bezodpadowego w technikum żywienia i usług gastronomicznych, prowadzenie własnego ogródka przyszkolnego oraz szereg szkoleń i kursów w tym zakresie. W związku z planowanym projektem zapraszani będą szefowie kuchni promujących gotowanie bezodpadowe, specjaliści z zakresu racjonalnego gospodarowania odpadami. Zakładamy także własny kompostownik, który pozyskamy ze Starostwa Powiatowego w Olkuszu. Główni Partnerzy konkursu:

Robert Pilachowski - Warsztaty dla dzieci w Wągrowcu