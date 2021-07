Lawendowy raj pod Proszowicami. Fioletowe kobierce kuszą widokiem i zapachem [ZDJĘCIA]

Dwadzieścia tysięcy krzewów lawendy to gwarancja pięknych widoków i cudownego zapachu, który ma właściwości relaksujące. Wizyta w ogrodzie jest więc dobrym pomysłem nie tylko na wakacje, ale także na popołudnie po pracy. Od Krakowa dzieli go ok. 50 km, a więc mniej więcej godzina jazdy samochodem.

Zapach i smak lawendy można zabrać ze sobą do domu w postaci m.in. wianka (w weekendy prowadzone są warsztaty, ma których można go samodzielnie uwić), suszu, dżemów, lemoniady, albo syropu, który można wykorzystać m.in. do zrobienia własnej lemoniady, albo dodając do kawy lub herbaty.

Lawenda rządzi w tym ogrodzie, ale nie niepodzielnie. Możemy tu oglądać także liliowce, jest Aleja Modrzewiowa, Leśny Zakątek, a dla amatorów fauny - Łąka Owadów.