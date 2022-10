Lecą przepiórki

Znajomy ornitolog, który niejednego ptasiego wędrowca widział, był tak zaskoczony, iż nie zdążył wyjąć z kieszeni smartfona do zdjęcia. Wierzę mu na słowo.

Ptaki przysiadły na wykoszonej przez owce łące. Przebiegły kilka kroków i zniknęły w na miedzy. Wypoczynek przed dalszą drogą. Ptaki warte uwagi, bo jak żadne inne zdobyły stałe miejsce w historii. Prawdopodobnie były manną zesłaną z Niebios dla Izraelitów. Być może jednym z kilku dań zesłanych dla kapryśnych wędrowców.

Znacznie później stały się elementem ziemiańskiego stylu życia naszej szlachty. Włóczęga ze strzelbą „za przepiórkami” był powszechnie praktykowanym obyczajem uwiecznionym na licznych obrazach i grafikach. Były bohaterami wielu ludowych przyśpiewek oraz sentencji.

Głosy tłumaczono jako zawołanie do rozpoczęcia rankiem żniw lub pory odpoczynku. Przepiórka, ptak drobny, wielkości szpaka zaledwie, lecz pospolity i często goszczący na stołach. Co ważniejsze, mimo polowań liczebność ptaków była niezmienna. Były wszędzie. Do czasu. W przeciągu ostatnich dekad stały się wielką rzadkością, a na olbrzymich obszarach Europy zniknęły bez śladu.

Zagładę przypieczętowały przemysłowe odłowy podczas przelotów. Odłowy, nie polowania. Na Bliskim Wschodzie ”łowcy” rozpinają kilometrowe siatki, w które wpadają przepiórki i inne ptaki. Do nas wracają tylko niedobitki.