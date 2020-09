Łęki. We wtorek popołudniu most został na nowo otwarty

FLESZ - Jak przygotować dzieci do powrotu do szkoły?

Most po tym jak został uszkodzony podczas nawałnicy sprzed dwóch tygodniu został zabezpieczony na tyle, że można z niego korzystać (przy ograniczeniu tonażu do 15 ton). Jak jednak zaznaczają władze powiatu, jest to rozwiązanie doraźne. - Chcę ponownie podkreślić, że naszym celem jest wybudowanie nowego mostu w Łękach - informuje starosta myślenicki Józef Tomal. - Zarząd Powiatu w perspektywie najbliższego roku będzie czynił wszelkie starania, aby pozyskać środki finansowe na wybudowanie nowego mostu, uzgodnić projekt i zakończyć inwestycje w przyszłym roku. To jeden z naszych obecnych priorytetów w infrastrukturze drogowej.

Jak dodaje wicestarosta Rafał Kudas, przebudowa mostu, kiedy dojdzie do skutku, będzie okazją do wykonania korekty niebezpiecznego łuku drogi.