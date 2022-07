Lekkoatletyczne MŚ. "Trzeba poszukać kompromisu" - Marek Rzepka, trener Adrianny Sułek, o konflikcie zawodniczki z PZLA

Adrianna Sułek skrytykowała PZLA za przygotowania do MŚ w Eugene

Sułek zdobyła w Eugene łącznie 6672 pkt i została sklasyfikowana na 4. pozycji. 23-latka poprawiła rekord Polski, który od 1985 roku należał do Małgorzaty Nowak (6616 pkt). Lekkoatletka była dumna ze swojego występu, choć mówiła o niedosycie związanym z czwartym miejscem. Nie szczędziła jednak słów krytyki pod adresem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

- Ja wiem, że podróż, złe odżywianie ma zły wpływ — być może na te 30-40 punktów. Nie będę milczeć, bo za wiele poświęcam, aby ktoś rzucał mi kłody pod nogi - mówiła wyraźnie rozgoryczona.

Mocno krytykowała warunki obozu aklimatyzacyjnego w Seattle. Oceniła, że jedzenie było koszmarne, totalnie niedostosowane do potrzeb sportowców. Podkreśliła, że wielokrotnie musiała stołować się w innym miejscu. - Dopóki się nic nie zmieni w naszym sztabie, to medale będą nam uciekać. Naszą kadrę stać na dużo więcej, ale na ostatniej prostej nam się to odbiera. (...) Ja katorżniczą robotą zajeżdżam się przez kilka tygodni, a na samym końcu — gdy jest najważniejszy, bezpośredni okres przygotowawczy — to jem jakieś świństwa. (...) Po coś ci ludzie tam są, przecież nie na wakacjach. A wykonali jakiekolwiek kroki, aby nam pomóc? - pytała zdenerwowana i dodała, że PZLA to "jedyny hamulcowy jej kariery".