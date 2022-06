Lekkoatletyka. Anita Włodarczyk już zakończyła sezon. Kontuzja okazała się poważna

„Czasem los ma inne plany. Mój sezon lekkoatletyczny dobiegł końca, kiedy biegłam sprintem za złodziejem, totalnie zerwałam mięsień dwugłowy uda, adrenalina była taka, że nawet tego nie poczułam. Wczoraj (poniedziałek - przyp.) przeszłam udaną operację, pod okiem dr Roberta Śmigielskiego, który podczas mojej kariery sportowej już po raz piąty mnie operował” - napisała Włodarczyk na Instagramie. - „(...) Zawsze z każdej kontuzji wychodziłam zwycięsko i teraz wierzę, że również tak będzie. Czeka mnie sporo pracy na rehabilitacji. Pamiętam doskonale jak to było na dwa lata przed Tokyo kiedy miałam operacje kolana, przeszłam długą pracochłonną ścieżkę, aby wrócić do sportu, aby wrócić na podium olimpijskie. Teraz mam wielką motywacje, aby to powtórzyć i za dwa lata znowu stanąć na podium w Paryżu. Obecnie noga przez kilka tygodni w gipsie”.