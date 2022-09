Lekkoatletyka. Młode Smoki z Wawelu Kraków podbijają Europę ZDJĘCIA

To najlepszy występ krakowskich Młodych Smoków od czasu, gdy wyjeżdżają na imprezę zwaną nieoficjalnymi mistrzostwami Europy dzieci.

- Z każdym rokiem zabieram na zawody coraz większą liczbą zawodników, przed trzema laty było ich niespełna dziesięciu. Grupa się rozwija, a dobre wyniki nakręcają rywalizację i zwiększają motywację kolejnych dzieci – podkreśla trener Czyż. Dodaje, że chociaż Igrzyska Dzieci są imprezą nieoficjalną, a przez to nie przyjeżdżają na nią reprezentanci wszystkich państw z Europy, to poziom konkurencji jest coraz wyższy.

Niektóre wyniki w biegach, które dawały przed trzema laty medal, teraz nie gwarantowały miejsca w finale – mówi trener Wawelu. - Przyjechaliśmy do Brna, by poprawić nasz rekord sprzed dwóch lat, gdy zdobyliśmy sześć medali. I cel został osiągnięty, mamy ich dziesięć, a niewiele zabrakło by było ich jeszcze więcej, bo zanotowaliśmy też cztery miejsca tuż za podium.