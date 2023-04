Lekkoatletyka. Radosław Czyż z Wawelu Kraków potrójnym złotym medalistą mistrzostw świata Masters

Mistrzostwa weteranów były przygrywką do halowego czempionatu, który zostanie zorganizowany w tej samej hali za trzy lata. Wcześniej Polska gościła najlepszych lekkoatletów globu tylko raz, w 2014 roku w Sopocie.

Nie ukrywam, że zdobycie mistrzostwa świata Masters było dla mnie celem, któremu oddałem całego siebie. Trenowałem jak za młodzieńczych lat w trakcie kariery. Ten sukces to wspaniała radość nie tylko dla mnie, ale także dla moich podopiecznych Młodych Smoków z Wawelu – podkreśla.

- Już jako zawodnik kategorii M35 odnotowałem osiem startów, w których czterokrotnie poprawiałem rekord Polski Masters - na 400 m najlepszy obecnie wynik to 48.74 s, a na 300 m 34.80 s. Nadto zdobyłem dwa złote medale mistrzostw kraju w tej kategorii wiekowej, uzyskując najlepsze wyniki osiągane na tej imprezie na 200 m (22.29) i 400 m (49.11) – podkreśla.

Radosław Czyż rywalizację w gronie weteranów mógł rozpocząć po 7 stycznia tego roku, wtedy bowiem ukończył 35 lat. Nową przygodę rozpoczął z wysokiego C, biorąc udział w toruńskich mistrzostwach Polski.

To był dla trenera Wawelu ostatni sprawdzian przed mistrzostwami świata weteranów, w których zaplanował start w czterech konkurencjach: 400 m i 200 m oraz w sztafetach 4x200 m mężczyzn i 4x200 m Mix.

- Mistrzostwa trwały siedem dni, a mnie czekał występ w ośmiu biegach, bo przecież, by znaleźć się w finale, musiałem przejść eliminacje i półfinały. Można by rzec, że takie rywalizowanie dzień po dniu jest niemożliwe do pogodzenia nawet dla juniora czy zawodowca. Mentalnie byłem jednak nastawiony na maksimum – wyjaśnia.