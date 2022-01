„Leśniczy” godny jeszcze większego zaufania! Subaru wciąż udoskonala Forestera. To już jego - odświeżona - V generacja

Forester jest wyjątkowy - twierdzą jego miłośnicy. - Jak każde Subaru - od razu dodają. Czy jednak rzeczywiście tak jest? O piątej generacji klasyka spod znaku Plejad można powiedzieć, że jest nie tylko wyjątkowa, ale wręcz rewolucyjna. Powstała na zupełnie nowej, jeszcze bardziej bezpiecznej platformie, zyskując jednocześnie nowy rodzaj napędu.

- E-BOXER to tzw. miękka hybryda. Jej sercem cały czas pozostaje silnik spalinowy, ale w określonych sytuacjach wspomaga go jednostka elektryczna. Oferuje również możliwość poruszania się tylko w trybie elektrycznym, a to oznacza nieco mniejsze zużycie paliwa - mówił podczas prezentacji samochodu z nowym napędem Paweł Latała z Subaru Import Polska.