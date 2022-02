Głośne skrzeczenie słychać z daleka. To taki leśny system alarmowy. Każdy dziki zwierz, który ją usłyszy, natychmiast rozejrzy się dookoła. I bywa, że dzięki sójkowym wrzaskom ujdzie z życiem tuż sprzed lufy myśliwego. To skutek złego traktowania sójki przez ludzi. Długie lata pokutował pogląd, iż to straszny rozbójnik. Miał pustoszyć ptasie gniazda. Myśliwi bez pardonu strzelali do każdej napotkanej sójki. Nawet zwracano im koszty naboju. Co prawda dzisiaj nikt już ich nie prześladuje, ale jak widać sójki są wyjątkowo pamiętliwe.

Po latach na podstawie dokładnych badań ornitologów ptak został zrehabilitowany. Sójki są wszystkożerne i rzeczywiście mają w jadłospisie cudze jaja czy pisklęta, ale szkody są znacznie mniejsze niż uważano. Krótko mówiąc sójka okazała się nie taka straszna jak ją malowali. Tylko szkoda, że tyle z nich musiało niepotrzebnie zginąć. Wczesnym popołudniem zobaczyłem ślicznego ptaka w ogrodzie. Po aparat sięgnąłem z nawyku bez nadziei na sukces. Kiedy wyjrzałem zza węgła domu zobaczyłem cztery ptaki!