Letnia akcja krwiodawstwa na AGH. Oddaj krew dla potrzebujących

To już 65. edycja Wampiriady na AGH. Jak podają jej organizatorzy, w tym roku akademickim zapowiadany jest powrót do cyklicznych akcji odbywających się w każdej z czterech pór roku, co w sumie daje 20 dni poboru krwi na uczelni. Przy czym letnia akcja jest niezwykle ważna, ponieważ poprzedza wakacje, a to właśnie w tym okresie odnotowuje się zawsze zwiększone zapotrzebowanie na krew i jej składniki.

– Wierzymy, że społeczność naszej uczelni nie pozostanie obojętna na apele. Zwracamy się do członków Akademickiego Koła PCK i Klubu HDK oraz do studentów i pracowników, którzy nas wspierają. Każda donacja każdej grupy krwi jest cenna, obecnie uzupełnienia wymagają szczególnie zapasy krwi grup: A Rh+, B Rh–, 0 Rh– oraz AB Rh–. Latem, ze względu na wakacje i urlopy, honorowi dawcy nie zawsze mogą oddać krew w Krakowie, dlatego teraz liczymy na wysoką frekwencję – mówi przewodnicząca Akademickiego Klubu HDK PCK Elżbieta Wojna-Dyląg, która od kilku dekad popularyzuje honorowe krwiodawstwo wśród kolejnych roczników studentów.