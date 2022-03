Lewandowski kontra Messi. O takim pojedynku marzy Michniewicz przed losowaniem MŚ

Polska trafiła do trzeciego koszyka, co jest sporą degradacją w porównaniu z losowaniem do MŚ 2018, gdy była rozstawiona w pierwszym koszyku. O tym jednak, że sama obecność w elitarnym gronie nie zwiększa szans na awans świadczy przebieg turnieju w Rosji. Wprawdzie uniknęliśmy starcia ze światową potęgą, ale nie uniknęliśmy kolejnego ogromnego rozczarowania. Ekipa Adama Nawałki mierzyła się z niżej notowanymi Senegalem (1:2), Kolumbią (0:3) i Japonią (1:0), a i tak odpadła w fazie zasadniczej.

Tym razem na pewno zagramy z jedną z drużyn światowego topu, które tworzą pierwszy koszyk. No chyba że trafimy na Katar, który znalazł się w uprzywilejowanym gronie z racji pełnienia funkcji gospodarza i już wiadomo, że stanie na czele grupy A, by wziąć udział w meczu otwarcia.

Czesławowi Michniewiczowi, zafascynowanemu Mario Kempesem i innymi wielkimi piłkarzami Argentyny z lat 70., zamarzyła się potyczka z ich następcami. Co oznaczałoby fascynujący pojedynek Lionela Messiego z Robertem Lewandowskim, a więc dogrywkę na boisku do ubiegłorocznej gali „France Football”, w trakcie której kapitan Albicelestes odebrał Złotą Piłkę, pokonując rzutem na taśmę (a według wielu kibiców i ekspertów zupełnie niezasłużenie) kapitana Biało-Czerwonych.