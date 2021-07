LGP Wisła 2021 WYNIKI. Jakub Wolny wygrał dzisiaj pierwszy konkurs skoków narciarskich. Dawid Kubacki trzeci, Kamil Stoch wycofał się 17.07

Pierwszy konkurs LGP w Wiśle wygrał Jakub Wolny. Na półmetku był najlepszy z Polaków - 3. W drugiej serii awansował na 1. pozycję, wyprzedził liderującego na półmetku Jana Hoerla o 0,4 pkt. Na podium stanął także Dawid Kubacki. Przypomnijmy, że zabrakło Kamila Stoch (o tym poniżej).

Dla Wolnego to pierwszy taki triumf w sezonie. - Kuba już pokazywał się na treningach, odpalił w idealnym momencie - chwalił Wolnego trener Michał Doleżal przed kamera TVP.

- Na pewno będę to pamiętał do końca życia, mam nadzieję, że będę miał więcej takich powodów do radości - mówił Wolny w TVP. - Skoki nie było efektowne, ale efektywne. Odległości nie były dalekie, ale skoki były solidne. Brakło trochę warunków, chciałoby się dalej skakać.