Libertów. Rodzice Witusia, dziecka z bardzo rzadką chorobą z uporem szukali sposobu leczenia chłopca. I znaleźli: kosztowny, zagraniczny

Robert pracuję w firmie TM TECHNOLOGIE w obszarze magazynu, a Sylwester na co dzień zajmuję się stolarstwem.

Każdego dnia razem z Sylwestrem publikujemy na facebooku ile kilometrów pokonaliśmy i tym samym zachęcamy do zaangażowania się również przez wpłacanie niewielkich kwot wspomagających Witusia. Nasza wyprawa rowerowa to nietypowe wyzwanie, poprzeczkę ustawiliśmy sobie wysoko. Chcemy pokonać ok. 1 200 km, co przekłada się chociażby na wpłatę przez firmę TMTECHNOLOGIE darowizny w wysokości 1 200 zł. To 20 proc. comiesięcznego leczenia – dlatego też każdego dnia i w każdym miejscu zachęcamy innych do dołączenia do akcji Kilometrówki na złotówki - mówi Rober Odrobiński.