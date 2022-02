Liczby nie kłamią: Polski Ład to cios w przedsiębiorców i samozatrudnionych czerpiących dochody z kilku źródeł. Ile stracą? [wyliczenia]

W efekcie reformy Polskiego Ładu tak naprawdę przestało istnieć coś takiego, jak kwota wolna od podatku: każdy musi bowiem płacić od każdej zarobionej złotówki składkę zdrowotną, która jest faktycznie formą podatku. Od 1 stycznia nie da się jej odliczyć od PIT, co oznacza, że stawki podatkowe w skali podatkowej wzrosły – w pierwszym progu do 26, a w drugim (dla zarabiających powyżej 12,8 tys. zł brutto miesięcznie) do 41 procent. W zasadniczy sposób osłabia to efekt formalnego podniesienia „kwoty wolnej” (a de facto półwolnej) do 30 tys. zł oraz odmrożenia po dekadzie progów podatkowych.

Największy problem mają pracownicy i samozatrudnieni wykonujący pracę dla wielu pracodawców/zleceniodawców. Tracą oni na Polskim Ładzie nie dlatego, że zarabiają dużo, ale z tego powodu, że z kwoty (pół)wolnej od podatku dochodowego mogą korzystać w trakcie roku tylko w jednym miejscu – a w pozostałych (po likwidacji odliczania składki zdrowotnej od PIT) oddają fiskusowi wspomniane 26 proc. Wprawdzie – jeśli zmieszczą się w pierwszym progu, to część tych środków odzyskają za rok, ale przez ten czas pieniądze zostaną częściowo pożarte przez rekordową inflację.