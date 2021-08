Liga Antysmogowa Metropolii Krakowskiej: Gminni ekodoradcy informują, jak wymienić stary kocioł na nowy i pomagają złożyć wnioski o dotacje

– mówi Tomasz Urynowicz, wicemarszałek Małopolski. Władze województwa są głównym partnerem naszej Ligi Antysmogowej.

- Zostało niewiele ponad 500 dni do wejścia w życie małopolskiej uchwały antysmogowej, która zakazuje użytkowania kopciuchów. Dlatego we wszystkich gminach naszego regionu, w tym gminach Metropolii Krakowskiej, mieszkańcy muszą zdecydowanie przyspieszyć wymianę nieefektywnych źródeł energii. Na to i na termomodernizację domów, pozwalającą mieszkańcom zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy, są ogromne dotacje z rządowego programu Czyste Powietrze. Warto, a nawet trzeba po nie sięgnąć już dziś, bo to najlepszy czas na wykonanie tego typu prac