Liga Antysmogowa Metropolii Krakowskiej. Ruszamy! Kto w obwarzanku najsprawniej usuwa kopciuchy, a komu idzie gorzej? Pierwsze zastawienie!

Uwaga mieszkańcy gmin krakowskiego obwarzanka! Właśnie startuje nasza Liga Antysmogowa Metropolii Krakowskiej, w ramach której obywatele z czternastu gmin podkrakowskich będą ze sobą rywalizować w bardzo prostej konkurencji: likwidacji kopciuchów., Liczy się tempo, w jakim każda społeczność wymienia stare trujące kotły na czyste źródła energii. Chodzi o to, by wszyscy mieszkańcy wyrobili się z wymianą do końca 2022 roku, bo w przeciwnym razie będą dalej truć i zaczną płacić kary, nawet po 5 tys. złotych. Na razie tempo wymiany kopciuchów jest słabe lub bardzo słabe. W gminie Kocmyrzów-Luborzyca, która została liderem naszego „zestawienia zero”, mieszkańcy wymienili w całym zeszłym roku 419 kopciuchów, a do likwidacji mają jeszcze ok. 2 tys. W gminie Mogilany, ostatniej w „zestawieniu zero”, wymieniono w 2020 r. tylko 95 kotłów, a jest jeszcze 1299 zinwentaryzowanych do likwidacji. I owa inwentaryzacja objęła dotąd zaledwie 39 procent ogółu palenisk! Wszyscy musimy przyspieszyć. Szczęśliwie, są na to wielkie pieniądze. Widzimy także lawinowo rosnące zainteresowanie mieszkańców. Wierzymy w mądrość ludzi z obwarzanka. Wierzą także krakowianie, którzy już zlikwidowali kopciuchy, a są dziś zatruwani przez sąsiadów.

- W sumie w ciągu roku i siedmiu miesięcy w czternastu gminach krakowskiego obwarzanka trzeba zlikwidować aż 23 tysiące starych pieców na węgiel i drewno, a tymczasem w całym 2020 roku zlikwidowaliśmy ich zaledwie 2412 (o dwa mniej niż w 2019). W tym tempie wymiana kopciuchów potrwałaby 10 lat. Nie mamy tyle czasu! – ostrzega Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego (PAS), który dostarcza Dziennikowi Polskiemu i Gazecie Krakowskiej wiarygodnych danych z gmin służących do tworzenia zestawień Ligi Antysmogowej. Przypomina, że zakazująca używania starych kotłów uchwała antysmogowa dla całej Małopolski wchodzi w życie 1 stycznia 2023, czyli za 579 dni. Uruchomiony przez Polski Alarm Smogowy licznik kopciuchów bije – i to dosłownie. Kary dla tych, którzy nie zdążą w terminie wymienić kotła, będą słone – do 5 tys. zł. A przecież dzięki publicznemu wsparciu można wymienić kopciucha i docieplić dom już dziś. Oznacza to nie tylko radykalnie czystsze powietrze, a co za tym idzie wyraźnie lepsze zdrowie mieszkańców, ale i potężną oszczędność i nieporównywalnie wyższy komfort życia. Wystarczy spytać sąsiadów, którzy w ostatnich latach zdecydowali się na wymianę starego źródła energii.

Na podstawie danych przekazanych przez PAS stworzyliśmy nasz pierwszy ranking – „zestawienie zero”. wzięliśmy pod uwagę trzy czynniki: liczbę kotłów wymienionych w 2020 r., liczbę kotłów pozostających do wymiany wedle ustaleń samej gminy na dziś oraz skalę inwentaryzacji palenisk. Ta ostatnia liczba jest bardzo ważna, bo np. Skawina spisała już wszystkie kotły i wiadomo na sto procent, że w tej gminie do wymiany pozostało 2,5 tys. kopciuchów. A np. w gminie Mogilany udało się dotąd zinwentaryzować zaledwie 39 proc. wszystkich palenisk; namierzono wśród nich 1299 urządzeń do wymiany (bez podziału na klasę kotła), ale to przecież mogą nie być (i zapewne nie są) wszystkie, bo inwentaryzacja cały czas trwa, a jej zaawansowanie jest najniższe w obwarzanku. Biorąc to wszystko pod uwagę stworzyliśmy algorytm, który pozwolił nam sporządzić poniższe zestawienie.

Oto Liga Antysmogowa. Tabela zero na dobry początek. Kto liderem, kto musi zakasać rękawy? Szanowni Państwo! Liderem „rankingu zero”, na samym starcie rozgrywek Ligi Antysmogowej, jest gmina Kocmyrzów-Luborzyca. Szacujemy zaawansowanie wymiany pieców przez mieszkańców tej gminy na ponad 20 procent. Drugie miejsce zajmują Liszki, a trzecie – Skawina. Tuż za pudłem, znalazła się Wielka Wieś, z wynikiem wyraźnie słabszym, ale za to z wolą szybkiej poprawy. Dwucyfrowy wynik osiągnęła jeszcze tylko gmina Igołomia-Wawrzeńczyce. W jej wypadku warto odnotować, że poziom inwentaryzacji kotłów zbliża się tu do 100 procent. Zatem – wiadomo już, ile kotłów trzeba wymienić, by poprawić stan powietrza, zdrowie mieszkańców i… zostać liderem zestawienia. Na dole tabeli jest, niestety, nieziemski tłok. Szacowane przez nas zaawansowanie mieszkańców gmin Mogilany, Michałowice, Wieliczka, Biskupice i Czernichów w wymianie kopciuchów nie przekracza 5 procent. Oznacza to, że w 579 dni do wejścia uchwały antysmogowej trzeba tu dokonać prawdziwego cywilizacyjnego skoku! Całe szczęście – są na to ogromne publiczne pieniądze, m.in. z państwowego programu Czyste Powietrze, są odpowiednie służby (ekodoradcy w każdej gminie!), jest wola włodarzy, a przede wszystkim – jest coraz większa mądrość mieszkańców. Nikt już nie chce truć siebie i innych, a jednocześnie zagracać sobie cennego miejsca w domu opałem i brudnym kotłem. Alternatywne źródła energii szybko tanieją i pozwalają dziś uzyskać efekt w postaci nie tylko czystego powietrza i lepszego zdrowia, ale też komfortu i oszczędności.

Przy okazji kolejnych wydań Ligi Antysmogowej będziemy Państwu radzić, gdzie można uzyskać stosowną wiedzę o najbardziej optymalnych rozwiązaniach oraz dofinansowaniu. A TAK WYGLĄDA TABELA ZERO LIGI ANTYSMOGOWEJ METROPOLII KRAKOWSKIEJ: 1. Kocmyrzów – Luborzyca 20.11 2. Liszki 18.77 3. Skawina 16.52 4. Wielka Wieś 13.33 5. Igołomia – Wawrzeńczyce 11.47 6. Zielonki 7.92 7. Zabierzów 7.56 8. Świątniki Górne 7.37 9. Niepołomice 6.81 10. Czernichów 6.29 11. Biskupice 4.71 12. Wieliczka 4.02 13. Michałowice 3.61 14. Mogilany 2.85 Kto wymienił najwięcej starych kotłów w roku 2020 i ile jest jeszcze do wymiany w gminach obwarzanka W zeszłym tygodniu wszyscy wójtowie i burmistrzowie gmin podkrakowskiego obwarzanka wraz z prezydentem Krakowa i Polskim Alarmem Smogowym przystąpili do „Inicjatywy 600”, której celem jest radykalne przyspieszenie wymiany kopciuchów i pełna realizacja wymogów uchwały antysmogowej.

– W ramach tej inicjatywy zobowiązaliśmy się do prezentowania raz na kwartał postępów w walce ze smogiem w gminach obwarzanka krakowskiego

– mówi Andrzej Guła, prezes Krakowskiego Alarmu Smogowego. PAS udostępnił nam startowy ranking obrazujący stan walki ze smogiem w gminach sąsiadujących z Krakowem. Kocmyrzów – Luborzyca - 419

Skawina - 413

Liszki - 238

Wieliczka - 232

Zabierzów - 204

Niepołomice - 134

Czernichów - 120

Zielonki - 115

Wielka Wieś - 113

Świątniki Górne - 100

Mogilany - 95

Igołomia – Wawrzeńczyce - 84

Biskupice - 73

Michałowice - 72 PAS zebrał również dane o tym, ile jeszcze kotłów zostało do wymiany. W gminach obwarzanka krakowskiego wciąż w użyciu jest 23 tysiące pozaklasowych kotłów opalanych węglem i drewnem. A w poszczególnych gminach wygląda to tak: Wielka Wieś - 619

Igołomia – Wawrzeńczyce - 725

Liszki - 913

Zielonki - 1133

Czernichów - 1144

Świątniki Górne - 1167

Niepołomice - 1299

Mogilany - 1299

Biskupice - 1318

Michałowice - 1934

Kocmyrzów – Luborzyca - 2000

Skawina - 2500

Zabierzów - 2590

Wieliczka - 3870

I wreszcie ostatni bardzo ważny czynnik, który bierzemy pod uwagę tworząc zestawienia Ligi Antysmogowej: stopień inwentaryzacji wszystkich źródeł ciepła w poszczególnych gminach (w procentach). Jak widać poniżej, jest on bardzo różny i wynosi od 39 do 100 procent. Skawina - 100

Igołomia – Wawrzeńczyce - 99

Michałowice - 97

Kocmyrzów – Luborzyca - 96

Zabierzów - 96

Świątniki Górne - 86

Biskupice - 85

Zielonki - 78

Wielka Wieś - 73

Liszki - 72

Wieliczka - 67

Niepołomice - 66

Czernichów - 60

Mogilany - 39 Dane dotyczące postępów w wymianie kopciuchów oraz liczbie dni do wejścia w życie uchwały antysmogowej można znaleźć na stronie www.licznikkopciuchow.pl

