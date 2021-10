Liga Antysmogowa Metropolii Krakowskiej. Zielonki samotnym liderem. Za nimi Liszki, Wielka Wieś i Skawina. A kto powinien się wstydzić?

- Postęp w walce ze smogiem jest widoczny. Jakość powietrza znacząco się poprawiła, rośnie nasza świadomość ekologiczna, a region jest krajowym liderem działań na rzecz środowiska. Nie znaczy to jednak, że możemy spocząć na laurach. Przed nami poważne wyzwania, a wśród nich wymiana WSZYSTKICH przestarzałych kotłów do końca 2022 roku

Zielonki na dobrej drodze do pozbycia się smogu

Liderzy nowego zestawienia Ligi - mieszkańcy gminy Zielonki - wymienili w pierwszym półroczu tego roku jedynie 41 kopciuchów. Równocześnie jednak złożyli do programu gminnego oraz państwowego programu Czyste Powietrze 242 wnioski o wymianę kolejnych. W ten sposób Zielonki stały się pierwszą gminą Metropolii Krakowskiej – i (poza Krakowem) całej Małopolski - w której liczba złożonych wniosków objęła ponad połowę (dokładnie 52,8 proc.) urządzeń, jakie muszą być zlikwidowane do końca 2022 roku. Przypomnijmy, że małopolska uchwała antysmogowa, która wejdzie w życie 1 stycznia 2023 roku, a więc za 444 dni, wprowadza całkowity zakaz używania kotłów pozaklasowych i niższych klas – pod sankcją grzywny do 5 tys. zł. Takich urządzeń jest jeszcze w 14 gminach obwarzanka blisko 22 tysiące.