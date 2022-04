Liga Antysmogowa: pobiliśmy w Małopolsce rekord montażu odnawialnych źródeł energii! Będzie mapa pozwalająca wybrać OZE i policzyć korzyści

Dość powiedzieć, że gdybyśmy chcieli w mijającym sezonie ogrzać wymieniony wyżej dom węglem lub gazem – w zbliżonym standardzie komfortu – musielibyśmy na to wydać sześć-siedem razy więcej pieniędzy i to pod warunkiem, że budynek jest dobrze ocieplony. Niestety, ceny innych paliw – pelletu czy drewna – też są rekordowe, co powoduje potężne wyrwy w budżetach domowych.

- Czysta energia czerpana z naturalnych, odnawialnych źródeł – słońca, wiatru, wody i gorącego jądra ziemi – jest wykorzystywana od setek lat. Wobec współczesnych wyzwań dążenie do tego, aby odnawialne źródła energii były coraz bardziej dostępne dla gospodarstw domowych i gospodarki, staje się coraz ważniejsze. Regionalny Plan Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego zakłada znaczące zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do roku 2030