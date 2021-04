Liga Mistrzów 2020-2021: WYNIKI NA ŻYWO. Półfinały, terminarz Champions League. Mecze wczoraj i dziś [27.04]

Cristiano Ronaldo zmieni klub? Jeśli Juventus nie zakwalifikuje się do Ligi Mistrzów, rozważy Manchester United i PSG

Cristiano Ronaldo będzie chciał odejść z Juventusu, jeżeli Stara Dama nie zakwalifikuje się do kolejnej edycji Champions League. Według włoskich mediów Portugalczyk rozważa transfer do PSG lub powrót do Manchesteru United.